Jak wybierać materiał na pościel? Poradnik dla urządzających sypialnię

Pościel tylko z naturalnych tkanin?

Do niedawna panował pogląd, że najlepsza pościel i w zasadzie jedyna, na jaką warto zwrócić uwagę, to ta wykonana w 100% z materiałów naturalnych: bawełny, wełny, lnu, czy jedwabiu. Dziś znamy od tej reguły jeden wyjątek, czyli dobrej jakości mikrofibrę, która w niektórych sytuacjach sprawdzi się lepiej niż np. bawełna, ale poza tym zasada pozostaje aktualna.

Pościel wykonana z naturalnych materiałów umożliwia odpowiednią wentylację, dzięki czemu w czasie snu odpoczywa prawdziwie całe ciało, a śpiące pod nią osoby nie pocą się. A wiadomo, że pot to świetna pożywka do rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii.

Nie tylko pościel jest ważna, by dobrze się wyspać

Cóż z tego, że położysz się spać pod pościelą wykonaną z w pełni naturalnych materiałów, gdy piżama zawiera sporą ilość sztucznych domieszek? Efekt będzie taki sam, jak pod poszewką z syntetyku: sztuczna tkanina zablokuje dostęp powietrza do skóry, a niewyspana skóra poci się, osłabia się jej kondycja, w efekcie szybciej starzeje. Jednym słowem – nic miłego. Dlatego warto zadbać o to, by komfort wypoczynku zapewniała nie tylko sama pościel, ale i nocna bielizna, czy pokrowiec materaca.