Jak wróg nr 1 Putina został „terrorystą”. Nawalny niczym talib

To kolejne represje wobec zdelegalizowanej już sieci politycznej Nawalnego. Niecałe dwa tygodnie temu do listy dodano dwóch innych bliskich współpracowników Nawalnego, Leonida Wołkowa i Iwana Żdanowa, co zgodnie z prawem oznacza, że ich konta bankowe muszą zostać natychmiast zamrożone. „To wspaniale, że do naszej super drużyny terrorystów dołączają tak wspaniali ludzie” – skomentował najnowszą decyzję władz Żdanow.

Wciągnięta na „czarną listę” we wtorek Liubow Sobol powiedziała agencji The Associated Press, że nie ma „absolutnie żadnych wątpliwości”, iż ostatnie decyzje dotyczące Nawalnego i jego sojuszników zostały „podjęte na Kremlu przy osobistym udziale Władimira Putina”. Powiedziała, że posunięcie to miało prawdopodobnie na celu przestraszenie zwykłych Rosjan.