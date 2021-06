Jak uzyskać paszport covidowy? Unijny certyfikat można pobrać z IKP. Co to jest IKP? Co nam daje IPK? Co to aplikacja mojeIKP?

IKP (Internetowe Konto Pacjenta). Można z niego pobrać unijny certyfikat covid. Co to jest IKP? Co nam daje IPK? Co to aplikacja mojeIKP?

Z Internetowych Kont Pacjenta (IKP) pobrano w 24 godziny ponad 400 tys. Unijnych Certyfikatów Covidowych - podał minister zdrowia Adam Niedzielski. Co to jest IKP? Co można załatwić dzięki IKP? Co to jest mojeIKP?

IKP (Internetowe Konto Pacjenta) - jak założyć przez przeglądarkę: Internetowe Konto Pacjenta (IKP) można założyć przez przeglądarkę na stronie https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta. Do logowania będzie Ci potrzebny profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Możesz też zalogować się przez konto internetowe iPKO lub Inteligo w PKO BP, konto internetowe w Pekao SA, w BOŚ lub przez bank spółdzielczy. IKP (Internetowe Konto Pacjenta) - co można otrzymać za pomocą IKP przez przeglądarkę: otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail

wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji

udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków

masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia

odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)

odbierzesz e-skierowanie

złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

zmienisz lekarza/pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej

sprawdzisz wynik testu na koronawirusa

dowiesz się, do kiedy prawdopodobnie masz przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej (ostatecznie zależy to od Twojego stanu zdrowia)

pobierzesz Unijny Certyfikat COVID (UCC), który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID19, negatywny wynik testu na koronawirusa lub fakt bycia ozdrowieńcem.

Czym jest paszport covidowy? Unijny Certyfikat covidowy (UCC): Unijny Certyfikat COVID (UCC) to elektroniczne zaświadczenie, które ułatwi bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii. Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które możesz pokazać, przekraczając granice. Zawiera informacje, które ułatwiają służbom granicznym i sanitarnym określenie, czy potencjalnie stwarzasz zagrożenie epidemiczne. Dzięki temu nie będziesz podlegać kwarantannie czy przechodzić dodatkowych testów.

Kod QR dostępny jest od 1 czerwca 2021 r. w Internetowym Koncie Pacjenta, a później w aplikacji mobilnej mojeIKP (po 25 czerwca) i aplikacji mObywatel (po 25 czerwca). Możesz go też otrzymać go w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu. Jeśli jesteś ozdrowieńcem lub wynik Twojego testu na obecność koronawirusa jest negatywny, to możesz też poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej (pracownika medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl lub innej aplikacji gabinetowej, która ma dostęp do systemu e-zdrowie P1).

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to nie jest dokument podróży, nie zastąpi paszportu czy dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru, czy na prom. Po spełnieniu określonych warunków dla danego rodzaju certyfikatu zostanie on automatycznie wygenerowany i udostępniony w IKP, moimIKP (po 25 czerwca) i w aplikacji mObywatel (po 25 czerwca). Każdy będzie miał możliwość pobrania i wydrukowania swojego certyfikatu z poziomu IKP lub uzyskania wydruku u swojego lekarza/pielęgniarki (posiadających dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl), a osoby zaszczepione uzyskania wydruku w punkcie szczepień. Prezentacja certyfikatu będzie możliwa w wersji papierowej i elektronicznej. Niezależnie od postaci, certyfikaty będą równorzędne i będą zawierały ten sam kod QR i ten sam zestaw danych. Wygenerowane certyfikaty będą w Polsce weryfikowane za pomocą dedykowanej mobilnej aplikacji weryfikującej – Unijny Certyfikat Covid. Aplikacja będzie dostępna po 10 czerwca na platformach iOS oraz Android, umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie. Certyfikaty będą również weryfikowane przez dedykowane rozwiązanie Straży Granicznej.

Dzięki temu osoba weryfikująca będzie mogła stwierdzić, jaki status ma posiadacz certyfikatu, który został zaszczepiony przeciw COVID-19, posiada negatywny wynik testu lub przebył chorobę COVID-19 – i na tej podstawie będzie mógł przekraczać wewnętrzne granice Unii. Dodatkowo aplikacja będzie weryfikowała, czy kod QR został wydany przez zaufaną instytucję. Aplikacja będzie mogła pobierać klucze publiczne do weryfikacji certyfikatów dzięki integracji systemu e-zdrowia (P1) z bramką europejską (EU Digital Covid Certificate Gateway) utrzymywaną przez Komisję Europejską, która będzie przechowywała klucze publiczne dla certyfikatów wystawionych przez państwa członkowskie. Komisja Europejska przewiduje, że rozporządzenie w zakresie Unijnego Certyfikatu Covid zacznie obowiązywać 01.07.2021 r. Faktycznie do 1 lipca nie wszystkie kraje UE mogą być do tego systemu podpięte. Możliwy jest także sześciotygodniowy okres przejściowy dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań.

Komisja Europejska potwierdziła, że centralna infrastruktura informatyczna będzie technicznie gotowa już 1 czerwca. Od tej daty rozpocznie się okres przyłączania krajowych serwerów poszczególnych państw członkowskich, który zakończy się uruchomieniem systemu w UE 1 lipca 2021 r.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) - kto go otrzyma: otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki)

otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.)

wyzdrowiała po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR). Uwaga, wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca 2021 r. (z sześciotygodniowym okresem przejściowym).

Aplikacja mojeIKP mojeIKP to bezpłatna mobilna aplikacja, która daje dostęp do niektórych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Możesz ją pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z App Store. Aplikacja mojeIKP daje dostęp do Twoich e-recept i e-skierowań oraz możliwość szybkiej rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19. Na razie nie ma możliwości pobrania do mojeIKP unijnego certyfikatu covid. Trwają prace nad uruchomieniem tej funkcjonalności. Unijny system jest w tej chwili testowany. Od 1 lipca 2021 r. w krajach UE zostanie on uruchomiony oficjalnie. Aplikacja mObywatel mObywatel to bezpłatna mobilna aplikacja, która daje dostęp do niektórych danych osobistych takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, bilety kolejowe ale także do eRecepty czy informatora koronawirusowego. Możesz ją pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z App Store.

Dzięki aplikacji mObywatel: bezpiecznie pobierasz i okazujesz swoje dane

realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL

przechowujesz potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19

potwierdzasz nabyte uprawnienia kierowcy

sprawdzasz swoje punkty karne

okazujesz i sprawdzasz dane swojego samochodu

korzystasz z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.