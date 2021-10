Jak urządzić domowe biuro? Zadbaj o komfort w pracy! Wybieramy krzesła biurowe i biurka do pracy zdalnej

Krzesło biurowe – jakie wybrać?

Przy wyborze krzesła lub fotela biurowego najbardziej istotnymi elementami będą oparcie i siedzisko. Oparcie musi być ergonomiczne oraz odpowiednio dostosowane do kręgosłupa. Siedzisko powinno być wygodne, odpowiednio wyprofilowane oraz wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów. Kolejną ważną kwestią jest to, by tkanina, z której wykonane jest krzesło, była wygodna oraz przyjemna w dotyku. Rozwiązaniem, na które decyduje się obecnie wielu producentów, jest przewiewna siatka, która bardzo dobrze dopasowuje się do krzywizny pleców. Krzesło biurowe powinno posiadać możliwość regulacji wysokości, głębokości oraz kąta nachylenia. Przy wielogodzinnej pracy przy komputerze przydatną opcją mogą okazać się regulowane podłokietniki oraz zagłówek. Te elementy zwiększą ergonomię pracy w domu.