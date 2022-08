Jak upośledzeni obniżają ceny gruntów

Wczoraj "Polska" ujawniła, że burmistrz uzdrowiska Grzegorz Średziński nie zgodził się, by w budynku dawnego szpitala zamieszkało 110 głęboko upośledzonych mężczyzn. Z taką propozycją lokalizacji domu opieki społecznej wystąpiły władze powiatu kłodzkiego, w którym leżą Duszniki. Niepełnosprawni muszą bowiem opuścić prowadzony przez starostwo DPS w sąsiadującej z uzdrowiskiem Szczytnej.

Decyzją rządowej komisji majątkowej zajmowany przez ośrodek zamek wraca do dawnych właścicieli - Misjonarzy Świętej Rodziny.

Burmistrz argumentował, że chorzy umysłowo negatywnie wpłyną na wizerunek miasta, wystraszą kuracjuszy. W odpowiedzi na naszą publikację władze miasta wystosowały specjalne oświad- czenie. W liście przysłanym wczoraj do naszej redakcji tłumaczą przewrotnie, że chodzi im przede wszystkim o dobro pensjonariuszy.

Zastępca burmistrza Edward Kondratiuk twierdzi, że DPS-owi odmówiono lokalizacji w dawnym szpitalu, gdyż obiekt nie jest do tego przystosowany. Nie można by w nim stworzyć godnych warunków dla umysłowo chorych. A to - jak przekonuje Kondratiuk - wpłynęłoby negatywnie na dobry wizerunek uzdrowiska. Prawdziwe jednak intencje władz miasta ukazuje wypowiedź burmistrza, do której dotarli dziennikarze "Polski".