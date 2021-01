Jak to jest z samorządami zawodowymi w Polsce

Reprezentując konkretne środowiska, samorządy zawodowe spotykają się czasami z zarzutami działania wyłącznie na rzecz interesów swojego środowiska. Taka jest przecież ich rola – można by orzec i zakończyć całą dyskusję. Nie do końca! Pojawia się bowiem problem, gdy dochodzi do konfliktu interesów, np. chronionych prawnie przywilejów danej profesji i swobody działalności gospodarczej. Jaskrawym przykładem takiego problemu jest głośna w ostatnim czasie dyskusja o funkcjonowania aptek. Jak wiemy, już jakiś czas temu wprowadzono restrykcyjne zasady dotyczące funkcjonowania aptek. Przepisy, określane hasłem „Apteka dla aptekarza”, wprowadziły rygorystyczne ograniczenie właścicielskie, ilościowe, geograficzne i demograficzne. Rozwiązanie to cieszyło się poparciem samorządu aptekarskiego, ale spotkało się z dezaprobatą innych środowisk m.in. przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy prowadzili lub zamierzali prowadzić działalność w tej dziedzinie.

Krytycy zwracają także uwagę, że w zdarza się, że te same osoby występują w dwóch rolach: raz, jako podmioty działające na rynku (właściciele aptek) i członkowie samorządu aptekarskiego (co nie budzi kontrowersji), ale również jako funkcjonariusze podmiotów regulujących ten rynek. Może to prowadzić do sytuacji, w której ten, kto reguluje rynek, jest jednocześnie jego uczestnikiem i sam ustala dla siebie reguły gry, co może mieć niekorzystny wpływ na konkurencję.

Wprowadzając reformy na rynku, na jednej szali położono interes korporacji, rzekomą troskę o równowagę na rynku i zwiększenie dostępności aptek oraz zatrzymanie ekspansji dużych sieci, a na drugiej: interes klientów i przedsiębiorców oraz zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Warto wspomnieć, że wnikliwi obserwatorzy tego rynku wskazują, że reforma nie przyniosła pożądanych skutków, a czasem wręcz odwrotne od zamierzonych.

Działalność gospodarcza w Polsce jest przeregulowana i powinniśmy dążyć do tego, aby przepisy krępujące przedsiębiorców systematycznie eliminować. Dotyczy to również rynku aptecznego. Trudno się dziwić aptekarzom, że walczą o swoje interesy. Kto nie chciałby działać w biznesie, w którym chronią go restrykcyjne przepisy, de facto ograniczające konkurencję? W którym nie trzeba walczyć o klienta niską ceną, innowacjami i wysoką jakością obsługi? Ale komfort aptekarzy niekoniecznie jest komfortem klientów i innych uczestników rynku. W takich trudnych do rozwiązania sporach rolę regulacyjną powinny pełnić odpowiednie przepisy, które zagwarantują równowagę interesów.