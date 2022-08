Jak sprawdzić w internecie wyniki matur 2018. Matura 2018: Wyniki egzaminu online od 3.07. Logowanie na stronie CKE i OKE

Matura 2018: Wyniki matur 2018 w internecie

Wyniki matur w internecie od 3.07.2018

Ci, którzy zdecydują się sprawdzić wyniki matur online, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Do egzaminu dojrzałości podchodzą tysiące uczniów, co zwykle powoduje trudności z ładowaniem serwisów OKE, a tym samym utrudnia odczytanie swoich wyników.

Uwaga! Co ważne – wyniki matur 2018 będą dostępne online tylko do drugiej w nocy. Później trzeba będzie wybrać się do szkół, w których przystępowało się do egzaminu. Jak sprawdzić je samemu w internecie?