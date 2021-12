Jak spędzić sylwestra i Nowy Rok? Mamy kilka podpowiedzi

Huczne pożegnanie

Czy to na balu sylwestrowym czy we własnym domu w gronie rodziny lub najbliższych, w ostatnią kalendarzową noc roku, nie może zabraknąć tańców do białego rana, kolorowych strojów, śpiewów czy fajerwerków. Tak samo dawniej, jak i dziś, żegnanie starego roku zazwyczaj spędzamy na mniej lub bardziej hucznych zabawach. Dawniej, w niektórych rejonach Polski również kolędowanie było nieodłącznym elementem świętowania sylwestrowej nocy. Z kolei kaszubska tradycja nakazywała wypędzenie starego roku poprzez hałaśliwy obchód po wsi ze śpiewami oraz klekotkami. Im głośniej i radośniej zachowywano się tej nocy, tym szczęśliwszy miał być kolejny rok.