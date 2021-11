Jak rozwijać uważność i hartować męstwo? XIII Międzynarodowe Forum Tato.Net AK

Zakończyło się najważniejsze i największe spotkanie ojców w Europie: XIII Międzynarodowe Forum Tato.Net. Wystąpienia spięte klamrami UWAŻNOŚCI I MĘSTWA podkreślały znaczenie ojca obecnego tu i teraz w życiu swojej rodziny. Puentą spotkania jest zdanie wypowiedziane przez Joszka Brodę: "Idąc przez życie, zastanawiasz się, o co w tym wszystkim chodzi i pewnego dnia dochodzisz do tego, ŻE WSZYSTKO TO RODZINA!".