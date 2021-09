Jak rozmawiać z młodzieżą na temat uzależnienia i nadużywania alkoholu? Odpowiedzią jest akcja „Otwórz się na pomoc”

Problem nadużywania alkoholu w Polsce i znaczenie profilaktyki

Według analizy przeprowadzonej przez OECD na jednego Polaka rocznie przypada średnio 11,7 litra czystego alkoholu. To odpowiada mniej więcej 2,4 butelki wina lub 4,5 litra piwa tygodniowo na osobę w wieku 15 lat i więcej.

Dodając do tego, że w Polsce żyje ok. 800 tys. osób z uzależnieniem od alkoholu, konieczne są działania profilaktyczne, które mają na celu zapobiegać rozwojowi uzależnień i zmniejszyć skalę tego zjawiska. Co więcej, działania profilaktyczne są znacznie bardziej opłacalne niż kosztowne działania związane z leczeniem i hospitalizacją osób uzależnionych. Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol może zmniejszyć ryzyko nadużywania ich i związanych z tym problemów.

Czym jest „Otwórz się na pomoc”?

Projekt „Otwórz się na pomoc” jest akcją cykliczną, która ukierunkowana jest na pomoc mieszkańcom różnych gmin. Jej celem jest uświadomienie zagrożeń i problemów społecznych, z jakimi mogą mieć do czynienia na co dzień oraz wskazanie konkretnych miejsc i placówek, w których mogą szukać pomocy. Warto podkreślić, że to właśnie szybkie zdiagnozowanie problemu, pomoże w jego skutecznym rozwiązaniu.