Jak rozliczyć PIT? O czym należy pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe?

Teoretycznie wypełnienie formularza PIT nie powinno stanowić większego problemu. Każda pozycja jest dokładnie opisana i wskazuje, co powinno się w niej znaleźć. Osoby, które mają jedno źródło dochodu i nie korzystają z żadnych ulg nie powinny mieć większych trudności. A jednak wiele osób bardzo stresuje się wypełnianiem zeznania podatkowego i nierzadko woli zlecić to osobie z większym doświadczeniem. Może to wynikach z wrodzonej niechęci do biurokracji. Wiele osób nie czuje się swobodnie w otoczeniu dokumentów, zeznań i formularzy. Lęk przed popełnieniem pomyłki, która może skutkować koniecznością wizyty w urzędzie skarbowym jest zbyt duża. Niektórzy mogą bać się kar nałożonych przez "skarbówkę" jeśli ta stwierdzi, że błędnie wypełniony formularz nie jest efektem pomyłki, a próbą zatajenia jakichś przychodów i w efekcie zapłacenia niższego podatku.

czy jest to zeznanie czy korekta

czy rozliczamy się sami czy ze współmałżonkiem

dokładne dane osobowe i adresowe

podpisanie zeznania podatkowego

PIT wypełniany przez US

Obecnie dużym udogodnieniem jest to, że na stronie podatki.gov.pl można znaleźć swój PIT, który został wypełniony przez Urząd Skarbowy na podstawie posiadanych przez niego informacji. Od 15 lutego każdy ma wgląd w swój e-pit. W wielu przypadkach wystarczy zweryfikować dane, poprawić ewentualne drobne błędy jak np. błędny kod pocztowy. Potem można zaakceptować formularz i przesłać go do US. Warto pamiętać o ściągnięciu UPO czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. To dowód, że złożyliśmy PIT i że dotarł on do "skarbówki".