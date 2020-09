Jak przetrwać jesień? Dobre sposoby na złe samopoczucie

Zmiana pory roku z letniej na jesienną może być przyczyną gorszego samopoczucia u wielu osób. By nie dopuścić do spadku formy, warto stosować się do pewnych zaleceń. Pomogą one nie tylko w kwestiach psychicznych, ale także wzmocnią nasz organizm i uodpornią go na choroby. Co robić, by przetrwać jesień?