Jak powstają groźne mutacje i szczepy odporne na szczepionki. Dzień z życia wirusa, czyli z wizytą w fabryce śrubek

Jest niepokój i wyczekiwanie. Omikron, nowa mutacja koronawirusa, pojawił się już w Afryce, dotarł do Hongkongu, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Danii, Włoch, Czech. Może być groźny - jest wyposażony w ponad pół setki mutacji, sam kolec zawiera ich ponad trzydzieści. No i wciąż nie wiadomo, czy Omikron nie będzie wywoływał u osób zaszczepionych ciężkiego przebiegu choroby, czy nie będzie prowadził do śmierci. Inaczej mówiąc, czy nie jest „odporny” na szczepionki dostępne obecnie na rynku.

- Nie wydaje mi się. Nie myślę, żeby ten wariant był spełnieniem takiego złego snu, że oto pojawia się nowa odmiana wirusa, która obróci wniwecz szczepionki. Na razie nie wygląda, żeby to tak było. Ten wirus ma jedną cechę, która dla nas jest korzystna - mianowicie ma białko, którym się przyczepia do człowieka. Jeżeli za bardzo to białko się zmieni, to wirus przestanie być dla człowieka groźny, więc wirus musi to białko utrzymywać w takiej samej mniej więcej formule, żeby dalej był zakaźny. A to jest zawsze szansa na to, że dogonimy go szczepionką - mówi dr Paweł Grzesiowski, lekarz pediatra, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.