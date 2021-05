Jak poprawić wydatnie jakość dźwięku płynącego z telewizora. Są na to sprawdzone sposoby

Na szczęście podobne wrażenia – relatywnie duży w stosunku do pomieszczenia ekran i wypełniający je dźwięk – jesteśmy w stanie odtworzyć w domu. Jeśli mamy już telewizor, ale chcielibyśmy poprawić jego możliwości w zakresie dźwięku do tematu możemy podejść na kilka sposobów.

Na początek pytanie: co sprawia, że filmy lubimy oglądać w kinie? Dla wielu z nas magia srebrnego ekranu wiąże się nie tylko z treścią, ale także z otoczką, która towarzyszy seansowi. To realizm wrażeń, który jest efektem połączenia wielkiego ekranu i przestrzennego dźwięku, który potrafi przyprawić o dreszcze, bez których każdy film traci na emocjach.

Dobrze słyszalne, wyraziste dialogi czy wibrujący dźwięk przestrzenny to elementy, które wzbogacają nasze wrażenia z oglądania. Pytanie jak osiągnąć takie efekty w domu? Podpowiadamy, jak podejść do tego tematu.

Najprostszym będzie zastosowanie kina domowego, ale one odeszły już do lamusa. Zbyt dużo kabli, zamieszania i kurzu. Warto jednak wiedzieć, że aby rzeczywiście usłyszeć różnicę i poprawę powinien być to sprzęt raczej z wyższej półki.

Zwykły głośnik np. z Bluetooth może podbić głośność i doda bas, ale dźwięk pozostanie raczej płaski i jednowymiarowy. Nie ma co liczyć, że brzmienie otoczy nas z każdej strony. A to właśnie przestrzenny dźwięk tworzy klimat. Te słyszalne z tyłu kroki podczas oglądania horroru czy przelatujący nad naszymi głowami samolot w filmie akcji to elementy, które budują napięcie i przenoszą nas w centrum wydarzeń. Tu warto zwrócić uwagę na soundbary.

Soundbary, takie jak np. Q-Seria firmy Samsung ze względu na swoją konstrukcję i unikatowe rozmieszczenie głośników są w stanie dostarczyć Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny. Oznacza to, że dźwięk rozchodzi się po pomieszczeniu w różnych kierunkach, odbija się od ścian i sufitu, otaczając nas brzmieniem. Znajdziemy w większości z nich oprócz niesamowitych wrażeń dźwięku 3D, szereg technologii, które z filmowych dialogów czy transmisji sportowych wyciągną maksymalne możliwości audio.