Jak Polacy oceniają swoją sytuację materialną? Wynik wcale nie jest oczywisty

Co ciekawe, najlepiej swoją sytuację oceniają osoby w wieku 18-29 lat. 90 proc. osób z tej grupy pozytywnie wypowiadało się o swoich prywatnych budżetach. Poza dwudziestolatkami, pozytywnie o stanie swoich finansów wypowiadali się również ankietowani z wyższym wykształceniem (86,8 proc.) i osoby zarabiające od 3 tys. zł w górę na rękę.

- Do takiej oceny sytuacji paradoksalnie mogła przyczynić się wymuszona koniecznością zmiana przyzwyczajeń związana z zagrożeniem epidemiologicznym - komentuje Magdalena Grzelak, Rzecznik Prasowy z Santander Consumer Banku, cytowana w komunikacie. - Miejsca, w których dotychczas spędzaliśmy dużo wolnego czasu, jak kina, restauracje, kawiarnie czy kluby zostały zamknięte, co sprawiło, że zaczęliśmy więcej przebywać w domu i oddawać się tańszym rozrywkom, rezygnując z części wydatków- dodaje.

Mimo niestabilnej sytuacji gospodarczej, wywołanej pandemią koronawirusa i czasowym zamknięciem działalności wielu branż, okazuje się, że finanse większości z nas nie zostały szczególnie nadszarpnięte- wynika z badania Santander Consumer Bank na rzecz raportu „Polaków portfel własny: nowa normalność”. 72 proc. z nas ocenia stan swoich portfeli jako dobry, a ok. 8 proc. nawet jako bardzo dobry.

Także rodzice dzieci poniżej 18-tego roku życia również nie wypowiadali się źle na temat domowych budżetów (85,5 proc. pozytywnych odpowiedzi w zestawieniu z 77,5 proc. bezdzietnych), co może mieć związek z pomocą z programu 500+.

Z drugiej strony najgorzej swoje położenie oceniają seniorzy. Niemal co piąty z nich podczas pandemii radzi sobie źle lub bardzo źle (22,3 proc.). Ponadto co czwarty ankietowany uważa, że koronawirus doprowadził do pogorszenia jego sytuacji finansowej.