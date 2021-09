Jak pandemia zmieniła nasze podejście do podróżowania? Wyniki nie są oczywiste OPRAC.: Maciej Badowski

Większość respondentów zadeklarowało, że woli wypoczynek za granicą. Karolina Misztal/ Polska Press

Jak się okazuje niemal 7 na 10 mieszkańców dużych miast wyjechało lub planuje wyjazd mimo pandemii, jednak znacząco spadła częstotliwość tych wyjazdów. Co do samych wyjazdów- najchętniej podróżujemy za granicę, do Grecji i Chorwacji. Lipiec, sierpień i wrzesień to najpopularniejsze miesiące na wakacyjne wyjazdy.