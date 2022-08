Jak oni mogą grać? Piłkarze w czasie ramadanu

Największą kreatywnością wykazali się Tunezyjczycy. W trakcie przedmundialowych meczów towarzyskich bramkarz Mouez Hassen udawał kontuzję, by w tym czasie jego koledzy mogli uzupełnić płyny i coś przekąsić. Nie pozostawiono nic przypadkowi. Leżał na murawie akurat, gdy zachodziło słońce.

Ramadan wiąże się z restrykcyjnym postem. W świętym miesiącu muzułmanów, zabrania się spożywania posiłków i napoi od świtu do zmierzchu. W tym roku trwał on od 16 maja do 14 czerwca. Teoretycznie utrudniało to niektórym przygotowania do mundialu, ale ile przykładów, tyle różnych podejść. W światowych mediach pojawiało się wiele spekulacji - jak piłkarze będą mogli normalnie grać? Wzięto pod lupę reprezentacje Iranu, Maroka, Tunezji, Egiptu, Nigerii oraz Senegalu - krajów, gdzie islam jest religią dominującą.

"Są przyzwyczajeni"

W wymienionym gronie była również Arabia Saudyjska, która mierzyła się w meczu otwarcia z Rosją. Selekcjoner gospodarzy turnieju Stanisław Czerczesow tonował nadmierny optymizm. "Jako piłkarz dzieliłem szatnię z muzułmanami. Ramadan nie pomaga im szczególnie w utrzymaniu dobrej formy, ale też specjalnie jej nie obniża. Są przyzwyczajeni" - wyjaśniał na przedmeczowej konferencji prasowej.