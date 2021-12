„Jak mu coś śmierdzi, to może w coś wdepnął”. Fogiel odpowiada Tuskowi

W sobotę zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. W czasie kongresu dokonano wyboru zarządu partii. Swoje wystąpienie wygłosił m.in. lider tego ugrupowania.

Zwracając uwagę, że wydarzenie to odbywa się 200 metrów od ulicy Nowogrodzkiej, gdzie mieści się siedziba Prawa i Sprawiedliwości, Donald Tusk stwierdził, że „jak wyjdzie się na zewnątrz, czuć odór upadającej i zepsutej władzy”. – Ale to, że oni abdykowali nie zwalnia PO i całej opozycji od przyjęcia planu po to, aby ten czas upadku i gnicia władzy zakończyć jak najszybciej odsunięciem tych ludzi od władzy – dodawał polityk.