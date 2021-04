Jak Liga AWS DeepRacer (gra wyścigowa) przyciągnie ludzi do poznania zasad uczenia maszynowego (ML)

Na oryginalny sposób poznania zasad będących podstawami uczenia maszynowego (ML), które pozwala w rozwoju zawodowym wpadł AWS (Amazon Web Services, zbiór serwisów chmurowych firmy Amazon). W tym celu stworzono AWS DeepRacer, pierwszą na świecie globalną ligę autonomicznych samochodów, w której każdy może wziąć udział.

Umożliwia ona praktyczne poznanie podstaw uczenia maszynowego (ML) po-przez wykorzystanie autonomicznego samochodu wyścigowego, który przypomina prawdziwy, tylko jest mniejszy – około 18 razy. Niezależnie od tego, czy celem gracza jest zabawa czy nauka, Liga AWS DeepRacer to najlepszy sposób na rozpoczęcie przygody z sztuczną inteligencją.

Jak to działa?

AWS DeepRacer to sposób na rozpoczęcie nauki z konkretnym typem sztucznej inteligencji, mianowicie nauczania ze wzmocnieniem, która jest zaawansowaną techniką uczenia maszynowego. Przyjmuje ona odmienne podejście do szkolenia modeli niż typowe metody uczenia maszynowego. Jej wyjątkowość polega na tym, że w przeciwieństwie do typowych algorytmów sztucznej inteligencji, nie polega na przygotowaniu dużego zbioru danych uczących, które są odpowiednio sklasyfikowane. Przypomina tresurę psa – i tak jak szczeniaka uczymy poprawnego zachowania poprzez nagradzanie go, gdy zrobi on coś poprawnie, co pro-wadzi do stworzenia u niego odpowiedniego wzorca zachowania (jak np. załatwianie potrzeb na dworze skutkuje dostaniem smakołyka) – tak i tutaj budujemy tzw. funkcje sukcesu, która mają wskazać samochodowi, kiedy jedzie poprawnie, a kiedy nie – i tym samym, sam może się nauczyć się poprawnego pokonywania trasy.