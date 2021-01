Jak koronawirus wpłynął na rynek pracy? "Spadki liczby ofert były łagodniejsze, niż spodziewaliśmy się na początku pandemii"

Podobnie, jak w ubiegłych latach, w 2020 roku na czele zestawienia najczęściej publikowanych ofert znalazły się te kierowane do specjalistów ds. handlu i sprzedaży. Stanowiły one co trzecie ogłoszenie na portalu. To wynik, który może zaskakiwać, choćby w kontekście obostrzeń związanych z prowadzeniem sklepów w okresie pandemii. - Pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów ds. handlu i sprzedaży (33 proc.), obsługi klienta (18 proc.), IT (14 proc.) i finansów (13 proc.)- wylicza Skwarska.

Jednocześnie zaznacza, że stosunkowo łagodnemu spadkowi liczby ofert pracy towarzyszyła większa aktywność użytkowników. - Aplikowali oni na oferty pracy częściej, niż w 2019 roku w zdecydowanej większości kategorii na portalu. Szczególne ożywienie kandydatów obserwowaliśmy w okresie kwiecień-czerwiec- tłumaczy.

Zdaniem ekspertki, największą zmianą ubiegłego roku w zakresie poszukiwania pracowników był ogromny wzrost znaczenia rekrutacji zdalnej. - W szczytowym momencie w maju tego roku dotyczyła ona połowy ofert na Pracuj.pl, pod koniec roku – blisko co trzeciej. Ponadto blisko trzykrotnie w stosunku do końcówki 2019 wzrósł udział ofert stanowisk w pełni zdalnej pracy na portalu – w listopadzie 2020 było ich aż 7 proc.- podsumowuje.