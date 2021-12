Jak fotografować świąteczne iluminacje i nie tylko? Poradnik Lidii Popiel, ambasadorki "Świeć się z Energą"

PORADNIK WIDEO, CZ. 3: POTĘGA KOMPOZYCJI W TWOJEJ KIESZENI

To co najbardziej przyciąga uwagę w zdjęciu to kompozycja. Kiepsko skomponowane zdjęcie może być nieatrakcyjne, nawet jeśli fotografujemy coś interesującego. Postarajmy się prawidłowo rozmieścić nasze obiekty i stworzyć ciekawą kompozycję.