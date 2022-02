Jak działał wywiad naukowo-techniczny i ekonomiczny PRL? Zobacz wykład on-line w NBP

Działalność wywiadu naukowo-technicznego w krajach komunistycznych polegała na wykradaniu lub nielegalnym zakupie urządzeń i technologii, których nabycie legalną drogą było kosztowne, utrudnione lub wręcz niemożliwe. Choć wywiad cywilny Polski Ludowej utworzono już w 1945 r., to przez pierwsze lata jego istnienia nie posiadał on jednak żadnej wyspecjalizowanej komórki, która zajmowałaby się tym zagadnieniem. Sytuacja zaczęła się zmieniać w połowie lat pięćdziesiątych, kiedy utworzono wydział odpowiadający za prowadzenie działalności w dziedzinie gospodarki i techniki. W pierwszych latach znajdował się on w fazie organizacyjnej, a do pełnowymiarowego rozwinięcia jego aktywności doszło po utworzeniu Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1956 r.

