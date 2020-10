Jak dojechać na cmentarze, Warszawa 1.11 Rozkład jazdy linii cmentarnych

Linie cmentarne, Warszawa. Zbliża się 1 listopada i wiele osób chciałoby odwiedzić groby swoich bliskich. W tym roku sytuacja jest bardzo specyficzna. Z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem powinniśmy unikać dużych skupisk ludzi. A tego dnia cmentarzach są prawdziwe tłumy. Dlatego władze zachęcają, by nekropolie odwiedzać jeszcze przed lub już po 1 listopada. Poniżej znajduje się dokładna lista linii cmentarnych i innych autobusów oraz tramwajów, dzięki którym szybko i bezpiecznie dojedziemy na warszawskie cmentarze.

- Tegoroczne święto Wszystkich Świętych będzie inne niż zwykle. Ze względu na epidemię przede wszystkim musimy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dlatego od kilku tygodni przygotowujemy się na każdą ewentualność. Już wcześniej, bo od soboty, 17 października, uruchomiliśmy specjalne linie cmentarne, w całym mieście pracują informatorzy, na bieżąco liczymy też pasażerów pojazdach, aby w razie potrzeby można było wzmocnić przeciążoną linię – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. - Mimo naszych apeli rządzący nie podjęli absolutnie żadnych decyzji związanych z dniem Wszystkich Świętych. Nie wiemy jednak jak sytuacja epidemiczna będzie wyglądała za kilka dni i jakie decyzje może podjąć rząd. Dzięki intensywnej pracy jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. Dla nas bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Ze względu na epidemię prosimy zaplanowanie wizyt na cmentarzach nie tylko 1 listopada, ale jeśli jest to możliwe, jedźmy odwiedzić groby bliskich w innych dniach – dodał Trzaskowski.

W tym roku autobusy pierwszej linii cmentarnej C40 już kursują i do 30 października będą jeździły co 10 minut na trasie:

C40: METRO MŁOCINY – J. Kasprowicza – Sokratesa – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. Od soboty - 24 października, do poniedziałku - 2 listopada, codziennie będą wyjeżdżały na ulice autobusy kolejnych specjalnych linii, ułatwiające dojazd do cmentarzy. Będą to linie C09 i C11. Oto ich trasy: C09: METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego – Wólczyńska).

C11: BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY.

Na tory wyjadą także tramwaje specjalnej linii C1, w dniach 24-25 października oraz 31 października – 1 listopada obsłużą trasę:

C1: ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – al. Solidarności – Wolska – CM. WOLSKI. Specjalne linie cmentarne to jednak nie wszystko. Na niektóre trasy wyjadą większe pojazdy, a rozkłady będą dostosowane do większej liczby podróżnych. W wybranych dniach, od 24 do 30 października, takie zmiany będą na liniach: 3, 27, 28, 110, 115, 147, 169, 173, 178, 180, 181, 189, 211, 409 i 500. Specjalna komunikacja Najwięcej tramwajów i autobusów wyjedzie na trasy 31 października i 1 listopada, kiedy tradycyjnie na groby ruszają tysiące warszawiaków i gości spoza stolicy. Według ostrożnych szacunków na sam Cmentarz Północny tego dnia przybywa około 200 tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich korzysta z Warszawskiego Transportu Publicznego. Nie można także zapomnieć, że wiele osób w te dni idzie do pracy – ich również trzeba dowieźć do celu.

Na samych liniach cmentarnych, których 31 października i 1 listopada ZTM uruchomi 30 (z czego trzy tramwajowe), będzie kursowało ok. 560 autobusów i 50 składów tramwajowych każdego dnia. Autobusy podjadą na przystanki nawet co 45 sekund – z taką częstotliwością będzie odjeżdżała linia C09, łącząca Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego. Znaczną część ruchu bierze też na siebie metro, które 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 2 minuty i 50 sekund na linii M1 i co 3 minuty na linii M2. W sumie, razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie wtedy niemal 1500 autobusów i 300 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy zadbają, by pasażerowie bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze.

Linie cmentarne Autobusy i tramwaje linii cmentarnych pojawią się na ulicach 31 października między godziną 8.00 a 19.00, a 1 listopada między 7.00 a 19.00. Wyjątkiem są linie C11, C12 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Te autobusy będą jeździły do ok. godz. 21.00. Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy.

31 października i 1 listopada na cmentarze będzie można dojechać: Cmentarz Bródnowski ul. św. Wincentego: C11, C13, C20, C25, C27, C69, M2 i C20, M2, (160, 169, 500, 527 – do skrzyżowania ulic Handlowej i Kołowej)

ul. Odrowąża: C1, C4, C6, C76, 1, 3, 4, 25

ul. Chodecka: C56, 112, 114, 126, 145, 156, 169, 204, 240, 500 – do skrzyżowania ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej Cmentarz Północny Brama Główna (ul. Wóycickiego): C09, C13, C14, C42, C50, C56, C70, C84, C88, M1 i C09, 181

Brama Południowa (ul. Wólczyńska): C40, C50, M1 i C40, 250, 409

Brama Zachodnia (ul. Estrady): C40, C50, M1 i C40, 110, 250, 409 Powązki Cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny): C11, C12, C14, C22, C51, C63, C80, C90, M1 i C22, 180, (C70, 409 – do skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Krasińskiego)

Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C22, C51, C63, C70, C80, C90, M1 i C22, 180, 409, (C1, 1, 22, 27 – do ul. Okopowej)

Cmentarz Żydowski: C1, M2 i C51, M2 i C63, 1, 22, 27 Cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany: 20, 23, 24, M2 i 24

Cmentarz Prawosławny: C1, C6, 10, 11, 13, 26, 27, 105, 154, 167, 197, M2 i tramwajem Cmentarz Wawrzyszewski: C13, C14, C42, C88, 10, 22, 33, 110, 116, M1 i 10, M1 i 33, (C70, C84, 114, 121, 203, 210, 250, 409, 712 – do skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i Conrada) Cmentarz Wolski: C1, C6, C12, C84, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 194, 197, 255, 713, 716, 743, M2 i tramwajem Palmiry: C81, M1 i C81 (kursowanie autobusów linii 800 będzie zawieszone) Cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727, 737, M1 i 727, M1 i 737. W autobusach linii 727 i 737 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

Cmentarz Czerniakowski: 108, 131, 164, 172, 180, 185, 187, 189 Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej: C17, 189, 193, M1 Cmentarz Wilanowski: C17, 116, 130, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 519 Cmentarz w Powsinie: 139, 200, 251, 710, 724, 742 Cmentarz w Pyrach: C37, 209, 709, 715, 727, 737, 739 Cmentarz przy ul. Ryżowej: 129, 178, 187, 191, 517 Cmentarz przy ul. Fasolowej: 129, 178, 187, 189, 191, 517 Cmentarz w Gołąbkach: 177, 194 Cmentarz na Tarchominie: C07, 126, 133, 211 Cmentarz w Rembertowie: 115, 183, 514 Cmentarz w Marysinie Wawerskim: 115, 173 Cmentarz w Zerzniu: 142, 702 Cmentarz w Radości: 161, 213 Cmentarz w Aleksandrowie: 115, 142. W tych dniach (31 października - 1 listopada) będą też zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów linii: 1, 3, 4, 10, 11, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 120, 122, 126, 132, 139, 142, 147, 156, 160, 161, 169, 173, 176, 178, 180, 181, 183, 189, 191, 193, 203, 204, 211, 212, 245, 250, 251, 256, 269, 409, 500, 511, 517, 520, 527, 709, 724, 727, 731, 735, 739, 742, 750, N12, N41 i N62. Linia autobusowa 800 zostanie zastąpiona specjalną linią cmentarną C81.

W poniedziałek, 2 listopada, będą kursowały autobusy linii cmentarnych na największe cmentarze. Będą to linie: C09 z Metra Młociny do Bramy Gł. Cmentarza Północnego (co 5 minut), C11 z Bródna-Podgrodzie na Powązki-Cm. Wojskowy (co 10 minut) i C40 z Metra Młociny do Bramy Zach. Cmentarza Północnego (co 10 minut). Gdzie kupić bilety? 31 października i 1 listopada uruchomione zostaną dodatkowe punkty sprzedaży biletów. Staną one przy cmentarzach: Bródnowskim, Północnym i Powązkowskim oraz na pl. Narutowicza, na rondzie Wiatraczna i przy ulicy Królewskiej. W sobotę, 31 października, punkty będą czynne w godzinach 8.00-19.00, a w niedzielę, 1 listopada, od godz. 7.00 do godz. 19.00. Będzie tu można kupić bilety kartonikowe oraz długookresowe, a zapłacić za nie zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą. W sobotę, 31 października, będą także czynne wybrane Punkty Obsługi Pasażerów:

M1 Centrum (w godz. 10.00-19.00)

M1 Ratusz-Arsenał (9.00-16.00)

M1 Młociny (9.00-18.00)

M1 Służew (8.00-15.00)

M2 Trocka (8.00-16.00)

Dw. Zachodni (7.00-18.00)

Dw. Centralny (7.00-18.00)

Dw. Wileński (7.00-15.00)

CH Blue City (11.00-19.30)

M1 Politechnika (9.00-17.00)

Lotnisko Chopina (8.00-18.00) W niedzielę, 1 listopada, będą dostępne POP-y: M1 Centrum (w godz. 8.00-18.00)

M1 Młociny (8.00-17.00)

M1 Służew (8.00-17.00)

M2 Trocka (8.00-18.00)

Dw. Zachodni (7.00-17.00)

Dw. Centralny (7.00-17.00)

Dw. Wileński (7.00-17.00)

M1 Politechnika (8.00-16.00)

M2 Księcia Janusza (8.00-16.00)

Lotnisko Chopina (8.00-18.00) Bilety standardowo będzie można także kupić w pojazdowych i stacjonarnych automatach biletowych oraz w aplikacjach na urządzenia mobilne.

