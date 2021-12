Jak długo potrwa nauka zdalna? Minister edukacji i nauki zabrał głos

– Miało nie być (edukacji zdalnej), ale jednak jest, bo sytuacja się nieco zmienia. Ale też jest na tylko trzy dni przed świętami i 3-4 dni po świętach – powiedział prof. Czarnek w Radiu Maryja.

Szef resortu edukacji i nauki podkreślił, że tej jesieni nauka stacjonarna została „systemowo utrzymana od 1 września, co było niezwykle ważne”.

– Przyjąłem argumentację służb sanitarnych i podjąłem decyzję o tych trzech dniach nauki zdalnej (przed świętami). Również na wniosek pana premiera i ministra zdrowia. Po to, aby odizolować tuż przed Wigilią od kontaktów społecznych w ramach szkoły i ograniczyć jeszcze bardziej transmisję koronawirusa. Po to również, aby w piątek po południu i wieczorem, gdy będziemy siadać do stołów wigilijnych i później w święta ograniczyć możliwość zarażania naszych seniorów - dziadków i pradziadków – mówił.