Jak chronić psy w sylwestrową noc przed hukiem petard i fajerwerków? [PORADNIK]

Dla wielu właścicieli psów i samych psów ostatni dzień w roku to gehenna i zamiast się radować, słusznie zamartwiają się tym, że dla ich ukochanych psów ten dzień będzie niemalże jak jednodniowa wojna.

Polacy, mimo akcji edukacyjnych, wciąż odpalają w sylwestra i Nowy Rok całkiem dużo petard i fajerwerków. Jak wynika z praktyki procentowo liczna grupa psów bardzo boi się huku i wystrzałów, czasem do tego stopnia, że uniemożliwia im to normalne funkcjonowanie, wychodzenie na dwór, załatwianie się. Zdarzają się też w tym czasie psie zaginięcia, ponieważ wystraszone psy zrywają się ze smyczy i uciekają. W drastycznych przypadkach dochodzi także do śmierci zwierzaków.

O właściwym dbaniu o potrzeby czworonogów przypomina w swojej akcji edukacyjnej Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej. Już trzeci rok z rzędu w wielu miejscach Polski pojawiły się plakaty przypominające o zapewnieniu psom i kotom (tych zwierząt mamy najwięcej) odpowiednich warunków do przywitania nowego roku. Rekomendacje zostały przygotowane we współpracy z Fundacją Sarigato, która prowadzi akcję „Karmimy Psiaki”. Nigdy dość edukacji.