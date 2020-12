Jak będzie wyglądał 2021 rok? Profesor Kazimierz Kik: Prawo i Sprawiedliwość może przegrać tylko samo ze sobą

Panie profesorze, co pana zdaniem, w przyszłym roku może się wydarzyć na polskiej scenie politycznej?

Wielkie uspokojenie pod dwoma wszakże warunkami. Pierwszy to pokonanie pandemii, czyli sprawne organizacyjnie przeprowadzenie szczepień do wiosny 2021 roku. Pozwoliłoby to na pewne odzyskanie wiarygodności partii rządzącej w społeczeństwie oraz wyeliminowanie szeregu ograniczeń tak irytujących dziś Polaków i podminowywujących atmosferę społeczną. Po drugie, jeśli od połowy 2021 roku zaczną do Polski napływać pierwsze dotacje z unijnego Funduszu Odbudowy, to złagodzą one katastrofalne skutki zimowych lockdownów. Jest też warunek trzeci, czyli normalizacja sytuacji w koalicji rządzącej zdecydowanie stabilizująca sytuację polityczną i warunek czwarty, czyli kontynuowanie braku wyrazistego i wiarygodnego programu tworzącego grunt pod zjednoczenie opozycji.

Czy Zjednoczona Prawica przetrwa w obecnym składzie, a może ugrupowanie Zbigniewa Ziobry jednak wyjdzie z koalicji?

Nic tak nie wiąże ze sobą koalicji rządzącej, jak władza lub udział we władzy. Dlatego Solidarna Polska nie wyjdzie z koalicji rządzącej, bo po pierwsze - nie ma dokąd, a po drugie - zasmakowała już we władzy. Zbigniew Ziobro woli zdobyć więcej władzy, niż zrezygnować z tego, co ma. Ewentualne zastąpienie Solidarnej Polski PSL-em niesie za sobą ryzyko wynikające z obrotowego charakteru tej partii. Koalicja Zjednoczonej Prawicy będzie zatem coraz to bardziej kulała, ale będzie trwała i to prawie do końca.