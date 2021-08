Jak bawarski gigant motoryzacyjny połączył młodzieńczą nowoczesność z dojrzałą elegancją

Dynamiczny, sportowa sylwetka, do tego mnóstwo elektronicznych dodatków. To wszystko pokazuje, że BMW serii 2 Grand Coupe wymyślono dla młodszych użytkowników, głównie panów, jak brzmi opinia niektórych znawców.

Nawet jeśli taki był zamysł bawarskiej firmy, to nie do końca jest to prawda. Pewne jest zaś to, że już na pierwszy rzut oka samochód może budzić spore emocje. Czterodrzwiowy model jest symbolem całkiem nowej generacji aut BMW. Szyku dodaje mu metaliczny lakier Snapper Rocks Blue i dynamiczna sylwetka. Szczególną uwagę zwraca też najwyższa jakość wykonania oraz elegancka stylistyka. To wszystko komponuje się w harmonijną całość mogącą zainteresować nie tylko młodych, ale i starszych kierowców, pań nie wyłączając.

Ważny nie tylko silnik

Choć najważniejsze jest to co pod maską, zacznijmy opis modelu od jego wyglądu. Płaska i szeroka pyta podkreśla sportowy charakter auta. Wąskie eleganckie reflektory LED i nowoczesny design, zadziwiająco świetnie współgrają z wieloma sportowymi elementami, w które wyposażono ten model. W oczy rzuca się szary grill i charakterystyczne otwory wlotu powietrza oraz czarny splitter na przodzie.