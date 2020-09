Jadwiga Emilewicz opuszcza Porozumienie Jarosława Gowina. „Nie utożsamiam się z linią lidera partii”

Tatry. Zaręczyny w Morskim Oku, na szlakach tłumy turystów [ZDJĘCIA] 26.09.2020

Kolejny weekend z piękną pogodą prowokuje do wędrówek tatrzańskimi szlakami. Z Palenicy Białczańskiej nad Morskie Oko albo do Doliny Pięciu Stawów, z Kuźnic na Kasprowy albo spacerem, Ścieżką pod Reglami. W sobotę na szlaki kolejny raz wyruszyły tłumy. W Morskim Oku doszło nawet do... zaręczyn. Zobaczcie zdjęcia!