Jadłospis naszych przodków. Jak ucztowali Polacy od Mieszka I po międzywojnie? Te potrawy gościły na stołach bogaczy

Świąteczne przepisy od szefa kuchni reprezentacji Polski [KONKURS]

Nietuzinkowi goście, ciekawe anegdoty i przepisy na pyszne piłkarskie dania – to wszystko czeka na Was w nowej serii na kanale YouTube „Piłka dla wszystkich”. Kulinarny cykl prowadzi Tomasz Leśniak, który od 14 lat jest szefem kuchni reprezentacji Polski. W pierwszym odcinku do wspólnego gotowania zaprosił Sonię Rudolf, finalistkę ostatniej edycji programu Masterchef Junior, a przede wszystkim piłkarkę Diamonds Academy. Przepisy na przyrządzone przez nich świąteczne potrawy znajdziecie poniżej. Z okazji premiery nowego cyklu PZPN przygotował też dla Was specjalny konkurs!