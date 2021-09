Jacek Protasiewicz: Donald Tusk rozminął się z oczekiwaniami Polaków

Mamy polityczny „Dzień Świstaka”?

Film lubię, ale polityki w nim nie dostrzegłem.

PiS rządzi sześć lat. Właściwie nie ma tygodnia bez większego lub mniejszego kryzysu. A patrząc na sondaże, to jakby tych sześciu lat nie było, wyglądają one bardzo podobnie do wyniku wyborów w 2015 r.

PiS omotał wyborców wyjątkowo cyniczną propagandą, ale też - przyznaję - znalazł pewien klucz do serc i umysłów wielu Polaków. Już wcześniej ta partia miała ze swoimi wyborcami silniejszą więź niż choćby PO. Oni są skłonni uwierzyć w każdą wersję opisu rzeczywistości, jaką prezentują Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz i liczne logiczne sprzeczności im nie przeszkadzają. Po 2015 r. ta więź jeszcze się pogłębiła, gdy PiS wywiązało się ze swoich głównych zobowiązań wyborczych takich jak 500 plus i obniżenie wieku emerytalnego. Ponadto część wcześniej nieaktywnych wyborców dostrzegła, że ich osobiste życie uległo zmianie, i to także poszerzyło krąg osób ufających PiS.