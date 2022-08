Jabłko w walce z miażdzycą

Badacze z Europy opublikowali w kwietniowym numerze pisma "Molecular Nutrition and Food Research" wyniki badań na chomikach z wysokim poziomem cholesterolu we krwi. Okazało się, że podobnymi do winogron właściwościami cechują się jabłka. Co więcej, naukowcy z Montpellier sugerują, że proces przetworzenia jabłek w sok tylko zwiększa ich właściwości odżywcze.