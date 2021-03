Izraelskie wybory: Premierowi Netanjahu sprzyja akcja szczepień i odblokowanie gospodarki

Po odblokowaniu gospodarki około dwa tygodnie temu współczynnik „R” nadal spada i wynosi około 0,6. Współczynnik ten pokazuje, jaki odsetek ludzi zakaża jedna chora osoba. Ponieważ 56 procent obywateli Izraela zostało zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki przeciw Covid-19 i 15 procent przeszło chorobę, Izrael zbliża się do uzyskania tak zwanej odporności stadnej, co dla innych krajów na świecie jest tylko marzeniem.

W marcu ubiegłego roku, Netanjahu zamienił remis w sondażach na zwycięstwo polityczne, kiedy przekonał byłego szefa sztabu Benny'ego Gantza do przyłączenia się do jego gabinetu, argumentując, że tak trzeba zrobić ze względu na sytuacje wy-wołaną pandemią. W ten sposób wyeliminował najpopularniejszego kandydata przed-stawionego przez centrolewicę.

Nic dziwnego, że kampania partii Netanjahu odbywała się pod hasłem „Powrót do życia”, choć sąd uznał, że powinno ono być zakazane. Izraelczycy znów zaczęli masowo podróżować, chodzą do restauracji, na mecze piłki nożnej, jednym słowem, wracają do normalnego życia. Można to poczytać za zasługę premiera i jego rządów.

Ale wybory odbywają się w cieniu pandemii, dlatego nie zapomniano o środkach ostrożności. I tak zajmujący się wyborami wykorzystają drony do monitorowania długości kolejek przed lokalami wyborczymi. Kiedy do centrali dotrze informacja o nieprawidłowościach, zbytnim gromadzeniu się ludzi, podjęte zostaną natychmiast środki zaradcze.