Izrael zwabił bojowników Hamasu do tuneli w Strefie Gazy, a potem zbombardował ich w kryjówce. Pomogła w tym fałszywa informacja

Pojawiła się za to informacja o tym, jak Izrael zwabił bojowników Hamasu, by schronili się w tunelach w Strefie Gazy, gdzie ich zbombardowano. W tej akcji pomogła fałszywa informacja. Gdy w piątek, tuż po północy, izraelskie wojsko wydało oświadczenie, że jego siły lądowe zaczęły atak w Strefie Gazy, niewielu wiedziało, że to fałszywa informacja.

Media wykorzystano jako część planu zwabienia bojowników Hamasu w śmiertelną pułapkę, w której mogło zginąć dziesiątki ludzi. - Nie kłamali – mówił Or Heller, korespondent wojskowy w izraelskiej telewizji Channel 13. - To była manipulacja, sprytne zagranie, które przyniosło sukces.

Jak do tego doszło? Późno w czwartek Izrael ogłosił, że wzywa rezerwistów i gromadzi wojska wzdłuż granicy ze Strefą Gazy. Oznaką eskalacji było to, że z terenu Izraela rozpoczęto ostrzał Gazy.

Według Hellera Izrael zaczął przesuwać wojska wzdłuż granicy, co sprawiało wrażenie, że szykuje się do inwazji. Potem pojawiła się informacja, najpierw na twitterze - po hebrajsku i arabsku - a następnie w "New York Timesie", że inwazja już trwa. To sprawiło, że bojownicy Hamasu uciekli do "Metra", sieci tuneli. Wtedy 160 samolotów Izraela przez 40 minut bombardowało to miejsce, zabijając bardzo wielu hamasowców.