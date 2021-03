Izrael zaszczepił przeciwko Covid-19 600 dzieci. Nie stwierdzono u nich żadnych poważnych skutków ubocznych

W Izraelu zaszczepiono 600 dzieci w wieku od 12 do 16 lat preparatem Pfizera przeciw koronawirusowi i nie stwierdzono u nich żadnych poważnych skutków ubocznych.

Władze Izraela ogłosiły, że u 600 dzieci, którym podano szczepionkę przeciwko koronawirusowi nie stwierdzono żadnych poważnych skutków ubocznych. Dzieciom w wieku od 12 do 16 lat podano szczepionkę Pfizer / BioNtech. Ministerstwo zdrowia Izraela zaleciło zaszczepienie niektórych nastolatków, jeśli cierpią na schorzenia, które czynią je podatnymi na zakażenie koronawirusem.

- Jak dotąd zaszczepiliśmy około 600 dzieci. Nie stwierdziliśmy żadnych poważnych skutków ubocznych. Nawet drobne były rzadkie. To zachęcające. Dzieci, z których część ma mukowiscydozę, która atakuje płuca, nie brały udziału w badaniu klinicznym - powiedział Boaz Lev, szef grupy roboczej ds. szczepionek. Firma Pfizer prowadzi badanie na grupie dzieci w wieku od 12 do 15 lat i spodziewa się, że kolejne badanie rozpocznie dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Uniwersytet Oksfordzki ogłosił również próbę przetestowania szczepionki Covid-19 wyprodukowanej przez AstraZeneca na dzieciach w wieku sześciu lat. Badania te mają potrwać kilka miesięcy. Idąc ze swoją kampanią szczepień, Izrael zbliża się do znaczącego momentu pandemii. Innym rządom prawdopodobnie zajmie kilka miesięcy. Mowa o decyzji o masowym szczepieniu dzieci.

Ponad połowa Izraelczyków otrzymała co najmniej jedna dawkę szczepionki, oczekuje się, że około 60 procent populacji zostanie w pełni zaszczepione w ciągu kilku tygodni. To przybliżone szacunki, które zapowiadają epidemiolodzy. Według nich wtedy kraj może nabyć odporność stadną, która doprowadzi do zaniku choroby. Jednak wraz z postępem pandemii i pojawieniem się większej liczby wariantów wirusa, naukowcy zostali zmuszeni do ponownego przemyślenia. Anthony Fauci, amerykański ekspert od chorób zakaźnych wierzy, że może to wymagać prawie 90 proc. odporności.

Dla Izraela, 9-milionowego kraju, stanowi to problem. Jedna czwarta osób ma mniej niż 16 lat, czyli minimalny wiek zalecany do zaszczepienia specyfikiem Pfizera. Ekspert od koronawirusa w Izraelu, Nachman Ash mówi, że pomijanie w szczepieniach osób poniżej 16. roku życia jest niepokojące pod względem zdolności do uzyskania odporności stadnej.

Zdaniem premiera Benjamina Netanjahu, Izrael zakończy szczepienia osób dorosłych do początku kwietnia. Wtedy zaczną napływać szczepionki dla dzieci. - Zakładam, że [regulatorzy] zatwierdzą je w kwietniu i maju, a my dostaniemy je jak najszybciej - powiedział Netanjahu gazecie Israel Hayom.

Izraelski epidemiolog Oliver Geffen, powiedział, że pojęcie odporności stadnej w obliczu nowych wariantów wirusa jest trudne do uzyskania. Dodał, że naprawdę liczy się zmniejszenie liczby ciężkich przypadków. - Szczepienie dzieci może doprowadzić nas do uzyskania odporności stadnej, ale jeśli celem polityki jest ciągłe zwalczanie poważnych chorób, wówczas inne niefarmaceutyczne interwencje będą potrzebne przez jakiś czas – mówił, powołując się na wysoki poziom testów i ograniczając masowe spotkania ludzi.

