Izrael: zaszczepieni przeciwko koornawirusowi mogą chodzic na siłownie, na baseny i koncerty

Ozdrowieńcy i zaszczepieni przeciwko koronawirusowi będą mogli korzystać z siłowni, basenów, uzyskają również prawo wstępu na imprezy sportowe i kulturalne.

Tym samym Izrael łagodzi ograniczenia nałożone w czasie pandemii, ponieważ prze-prowadzone badania wykazały, że szczepionka Pfizera jest skuteczna w 95,8 proc. w zapobieganiu hospitalizacjom i śmierci.

Otwarto sklepy, biblioteki i muzea, ale nadal obowiązuje nakaz zachowania dystans społecznego i noszenia maseczek ochronnych. Resort zdrowia twierdzi, że jest to pierwszy etap powrotu do normalnego życia. Izrael ma najwyższy wskaźnik szczepień na świecie. Ponad 49 proc osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Trzecia blokada została wprowadzona 27 grudnia po wzroście zakażeń koronawirusem.

Dzięki obecnym ułatwieniom ludzie mogą wchodzić do centrów handlowych i korzy-stać z takich atrakcji, jak ogrody zoologiczne. Szereg innych obiektów może zostać ponownie otwartych, w tym, hotele i synagogi. Wymagają jednak „zielonego paszportu”, zaświadczenia, które można otrzymać dopiero po zaszczepieniu się. Certyfikat może uzyskać również niewielka liczba osób, które przechorowały wirusa i obecnie nie kwalifikują się do szczepienia.