Izrael szykuje się do podania czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Będzie skuteczna wobec nowych wariantów

Przygotowania do podania czwartej dawki szczepionki są w toku. Krajowy specjalista w dziedzinie walki z wirusami, Salman Zarka mówi, że kraj musi przygotować się na czwarty zastrzyk, który można zmodyfikować, aby lepiej chronić przed nowymi wariantami wirusa. - Biorąc pod uwagę, że wirus jest tutaj i nadal będzie, musimy również przygotować się na czwarty zastrzyk. To będzie nasze życie od teraz – powiedział w publicznym radiu Kan.

Izrael planuje podać czwartą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. Tamtejsi wirusolodzy mówią, że ludzie powinni spodziewać się częstszego otrzymywania nowej szczepionki przeciwko wirusowi – „co pięć do sześciu miesięcy”. Izrael spodziewał się, że pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku pojawią się szczepionki, które będą specjalnie przystosowane do radzenia sobie z różnymi wariantami koronawirusa.

Zarka powiedział wcześniej, że ludzie powinni spodziewać się większej liczby szczepionek, aby poradzić sobie z nowymi wariantami koronawirusa. - Wydaje się, że jeśli wyciągniemy wnioski z czwartej fali pandemii, musimy rozważyć [możliwość kolejnych] fal z nowymi wariantami, takimi np. jak te, które pojawiły się w Ameryce Południowej. Myśląc o tym i o zaniku szczepionek i przeciwciał, wydaje się, że co kilka miesięcy – może to być raz w roku lub co pięć czy sześć miesięcy – będziemy potrzebować kolejnego zastrzyku. – powiedział wówczas.