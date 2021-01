Izrael szczepi najszybciej na świecie. "Dzielimy ładunki z dawkami jak pizzę i wysyłamy tam, gdzie są najbardziej potrzebne"

Kilka miesięcy temu mówiło się, że Izrael za szybko zrezygnował z obostrzeń w czasie pierwszej fali koronawirusa, w konsekwencji latem, gdy cała Europa korzystała z wakacji, w Izraelu do walki z drugą falą pandemii COVID-19 musiano włączyć wojsko. Z kolei teraz wszyscy mówią o wielkim sukcesie, jakim jest błyskawiczne tempo szczepień. Jak udało się to osiągnąć?

Przede wszystkim od początku rozmawialiśmy ze wszystkimi producentami, więc kiedy pojawiły się autoryzacje dla poszczególnych szczepionek od razu rozpoczęliśmy operację szczepień. W tym momencie mamy dużo więcej zabezpieczonych dawek niż inne państwa.

Kluczowa jest chyba jednak logistyka?

Tak, transport szczepionek do miejsc, w których odbywają się szczepienia jest bardzo istotny. Dla przykładu – szczepionki wyprodukowane przez Pfizer/BioNTech przybywają do nas w ładunkach liczących kilkadziesiąt sztuk zawierających tysiąc dawek. Nazywamy je „pizzą”. No i kroimy tę „pizzę” na kawałki i rozsyłamy tam, gdzie są aktualnie potrzebne. Oczywiście nie jest to łatwe, bo szczepionki muszą być przetrzymywane w temperaturze -70 stopni i podane najszybciej jak to tylko możliwe. Należy przy tym pamiętać, że izraelska służba zdrowia jest zintegrowana i zdygitalizowana – dysponujemy bazami danych, które obejmują wszystkich obywateli.