Izrael. Ogłoszenie sukcesu w walce z COVID-19 okazało się przedwczesne, kraj szykuje się na piątą falę pandemii Wojciech Szczęsny

Fot. JACK GUEZ/AFP/East News

Nowy wariant koronawirusa, czyli Delta, znacznie przyczynił się do wzrostu zakażeń w Izraelu. Jak poinformowało we wtorek tamtejsze Ministerstwo Zdrowia dobowa liczba nowych przypadków zachorowania na COVID-19 sięgnęła niemal 10 tysięcy. To najwięcej od lutego, a łączna liczba zakażeń w ciągu ostatnich miesięcy przekroczyła milion.