Izrael: Oburzenie po planach sprzedaży narzędzi używanych do tatuowania więźniów w niemieckim obozie Auschwitz

Oburzenie w Izraelu po planach wystawienia na aukcji w Jerozolimie narzędzi używanych do tatuowania więźniów w niemieckim obozie zagłady Auschwitz.

Zestaw znaczków zrobionych z igieł to „najbardziej szokujący przedmiot z Holokaustu”, zapowiada dom aukcyjny Tzolmans na swojej stronie aukcyjnej online.

Jestem ostatnim, który nie docenia lub umniejsza wartość Holokaustu – cytował organizatora aukcji Meira Tzolmana The Times of Israel. Chcę mieć pewność, że przedmiot trafi we właściwe ręce i nie zniknie z kart historii.

Według United States Holocaust Memorial Museum więźniowie byli pierwotnie tatuowani stemplami składającymi się z wymiennych igieł ułożonych w cyfry, które nabijano na ich skórę i wcierano atramentem w ranę.

Tatuaż był trwały i takie oznaczenia stały się jednym z najbardziej ponurych symboli niemieckiego okrucieństwa, w którym podczas II wojny światowej reżim Adolfa Hitlera zamordował około 6 milionów Żydów w całej Europie.