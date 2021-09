Izrael: niedawny lider szczepień ma teraz problemy. Lawinowo rośnie liczba zakażeń Covid-19

Izrael, jeszcze do niedawna lider w globalnym wyścigu o pokonanie Covid-19, stał się teraz jednym z największych na świecie punktów pandemicznych.

Według danych Johns Hopkins University, kraj, który miał jako pierwszy zaszczepić całą populację, notuje teraz rekordy nowych zakażeń koronawirusem, dokładniej jego najgroźniejszym wariantem. – Deltą.

Rekord padł 1 września, odnotowano wtedy nieco ponad 20 tys. nowych przypadków Covid-19 (poprzedni rekord z 23 września ubiegłego roku wynosił 11 316 przypadków). W następnych dniach notowano po 10 tys. nowych zakażeń dziennie i, co gorsze, w ostatnich dniach umierało po kilkadziesiąt osób dziennie. Rekord w 20 stycznia tego roku, gdy odnotowano 101 ofiar pandemii, na szczęście nie został pobity.

Ale specjaliści ostrzegają: sytuacja może być jeszcze gorsza, bo do szkół wróciły dzieci i to one mogą wracać do domu z Covid-19. Kraj, w którym politycy mówili o pokonaniu pandemii, w którym pootwierano centra handlowe i restauracje, nie jest już zieloną wyspą. Wszystko z powodu Delty, która odpowiada za czwartą falę pandemii.