Izrael: nie ma już żadnych śmiertelnych ofiar Covid-19. Kraj znów się szykuje do szczepień

Izrael odetchnął. Zaraza jest w odwrocie. Od kilku dni nie zanotowano w tym kraju ani jednego przypadku śmierci z powodu Covid-19. To pierwszy raz od dziesięciu miesięcy, gdy zamyka się szpitalne oddziały koronawirusowe i zaszczepiono przeciwko Covid-19 ponad 80 proc. dorosłych. Wskaźnik nowych zakażeń spadł od styczniowego szczytu, kiedy notowano prawie 10 tys. do 140.

- Wskaźnik zakażeń jest tak niski dzięki udanej kampanii szczepień, co pozwoliło na złagodzenie ograniczeń – mówił minister zdrowia Yuli Edelstein, dodając, że maseczki ochronne będą nadal wymagane w pomieszczeniach zamkniętych.

Ponad pięć milionów ludzi dostało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a ponad 53 proc. całej populacji zostało w pełni zaszczepionych. Ale to jeszcze nie koniec walki z koronawirusem. Do zaszczepienia pozostali najmłodsi obywatele tego kraju i dzieci. - Izrael chce kupić 36 milionów więcej dawek szczepionek, na wypadek gdyby szczepionki były potrzebne w przyszłości - zapowiedział, premier Benjamin Netanjahu.