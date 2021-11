Izrael myśli już o podawaniu czwartej dawki szczepionki przeciwko Covid-19

Izrael przygotowuje się do zapewnienia sobie wystarczającej ilości szczepionek na wypadek, gdyby potrzebna była czwarta dawka preparatu przeciwko COVID-19.

Szefowie służby zdrowia nie wiedzą jeszcze, kiedy to się stanie. Dodają, że mają nadzieję, iż nie nastąpi to w ciągu sześciu miesięcy, jak tym razem, i że skuteczność trzeciej dawki potrwa dłużej.

Izrael rozpoczął podawanie szczepionek przypominających na początku sierpnia i do tej pory zaszczepił około 2,8 miliona ludzi trzecią dawką preparatu przeciwko Covid-19. O podawaniu czwartej dawki szczepionek myślą również władze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w czasie, gdy reszta Europy zaczyna dopiero wprowadzać trzecią dawkę.

W przypadku Izraela, nadal nie wiadomo, czy w mocy pozostaje obietnica władz tego kraju o użyciu wyłącznie szczepionki firmy Pfizer Inc. Rząd nie podjął jeszcze takiego zobowiązania. Wiadomo, że osoby w wieku powyżej 18 lat, które otrzymały pierwszą dawkę, otrzymują obecnie szczepionkę firmy Moderna Inc.

Inaczej sprawę szczepionek wzmacniających widzą przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Od dłuższego czasu apelują do krajów, które myślą o stosowaniu trzeciej dawki, aby na razie się przed tym wstrzymały i przekazały część preparatów ze swoich zapasów krajom biednym, w których akcja szczepień idzie niemrawo. Jak na razie apel WHO pozostaje bez odzewu.