Izrael liderem pod względem liczby szczepień przeciwko Covid. Podano tam już ponad 11 procent planowanych szczepionek

W Izraelu podano już dawkę szczepionki 1,55 procent populacji tego państwa - wynika ze strony badawczej Our World in Data, związanej z Uniwersytetem w Oksfordzie. To znacznie więcej niż gdziekolwiek indziej na świecie.

- Bijemy wszystkie rekordy. Przywieźliśmy do Izraela miliony szczepionek. Wyprzedzamy cały świat… dzięki naszemu ministerstwu zdrowia - mówił premier Izraela Binjamin Netanjahu, cytowany przez "The Times of Israel".

Izrael rzeczywiście jest niekwestionowanym liderem szczepień. Drugi pod względem szczepień jest Bahrajn, gdzie zaszczepiono 3,49 procent populacji, a trzecia Wielka Brytania - 1,47. W Stanach zjednoczonych zaszczepiono 0,84 pro. populacji, a w Polsce - 0,13 proc. Tyle samo, co dla Polski, wynosi średnia szczepień dla całego świata.

Jak informuje BBC, Izrael rozpoczął szczepienia 19 grudnia. Dziennie podaje się tam szczepionkę około 150 tys. osób. Priorytetem są szczepienia osób powyżej 60. roku życia, pracowników służby zdrowia i osób z grup ryzyka. Rząd izraelski zapewnił dostawy szczepionki Pfizer-BioNTech po negocjacjach już na wczesnym etapie pandemii. Stworzono też świetnie działający system zgłoszeń na szczepienia - zgodnie z prawem wszyscy Izraelczycy muszą zarejestrować się u uznanego świadczeniodawcy.