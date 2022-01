Izrael kupi od Niemiec trzy okręty podwodne za podwójną cenę

List intencyjny ws. zakupu okrętów podpisano już w 2017 roku. Zgodnie ze wstępnymi uzgodnieniami, Izrael miał zapłacić 1,2 mld euro za trzy jednostki. Co prawda łączny koszt miał wynieść 1,8 mld euro, ale rząd niemiecki zgodził się pokryć jedną trzecią – czyli ok. 600 mln euro. Tymczasem niedawno producent okrętów, koncern ThyssenKrupp, podniósł cenę do 3 mld euro, podczas gdy niemiecki rząd odmówił podniesienia dotacji. W efekcie, Izrael, który pierwotnie miał zapłacić 1,2 mld euro, zamiast tego zapłaci 2,4 mld euro.

Sprawa wywołała kontrowersje, bo ministerialna komisja ds. zamówień obronnych zatwierdziła zawyżoną opłatę w niedzielę, bez powiadomienia opinii publicznej czy Knesetu. Jak informuje dziennik „Haaretz”, kwestię transakcji omawiano wcześniej na zamkniętych posiedzeniach z udziałem premiera Naftalego Bennetta, ministra spraw zagranicznych Yaira Lapida, ministra obrony Benny’ego Gantza i ministra finansów Avigdora Liebermana. Lapid miał mieć zastrzeżenia, jednak ostatecznie transakcja – na mniej korzystnych warunkach finansowych - została zaakceptowana przez resort obrony.