Izrael: koniec 12-letnich rządów Netanjahu. Nowym premierem został Naftali Bennett. Pogratulował mu już Joe Biden.

Parlament Izraela zatwierdził w niedzielę nowy rząd koalicyjny, kończąc 12-letnie rządy Benjamina Netanjahu.

Naftali Bennett, były sojusznik Netanjahu, został premie-rem po głosowaniu wynikiem 60 do 59 głosów. Bennett obiecał połączyć podzielony naród i będzie przewodniczył kruchej koalicji złożonej z ośmiu partii o głębokich różni-cach ideologicznych.

71-letni Netanjahu dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru opuszczać sceny politycznej. Jeśli naszym przeznaczeniem jest być w opozycji, będziemy to robić z wyprostowanymi plecami, dopóki nie obalimy tego niebezpiecznego rządu i nie wrócimy, by przewodzić krajowi – zapowiedział.

Głosowanie, kończące burzliwą sesję parlamentarną, zakończyło dwuletni paraliż polityczny, w którym kraj przeżył cztery wybory.

Dla swoich zwolenników Netanjahu jest mężem stanu, który jest w stanie poprowadzić kraj przez wiele wyzwań związanych z bezpieczeństwem państwa. Ale dla krytyków stał się autokratycznym przywódcą, który stosował taktykę dziel i rządź, aby zaostrzyć podziały w izraelskim społeczeństwie.