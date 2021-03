Izrael. Dwa tygodnie przed wyborami premier obwieszcza zwycięstwo nad koronawirusem

Jak powiedział w poniedziałek premier Benjamin Netanyahu, już wkrótce cała gospodarka będzie otwarta dla osób posiadających "zielony paszport" będący poświadczeniem zaszczepienia lub przejścia choroby.

- To wielki dzień. Dokonaliśmy niesamowitego osiągnięcia, ponieważ Izrael jest pierwszym państwem, które pokona koronawirusa. - stwierdził szef izraelskiego rządu. - Według naszych szacunków do końca kwietnia zaszczepimy wszystkie osoby powyżej 16-go roku życia i tym samym pozbędziemy się pandemii. Droga do pokonania COVId-19 jest otwarta, więc w zasadzie nie mamy się już o co martwić. - zadeklarował Netanyahu.

Według izraelskiego Instytutu Naukowego Wiezmanna od czasu nadejścia trzeciej fali koronawirusa w połowie stycznia, współczynnik zgonów spowodowanych zakażeniem Sars-Cov-2 spadł o 71 procent, natomiast liczba pacjentów wymagających hospitalizacji spadła o niemal połowę.