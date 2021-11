Izrael: Atak Hamasu w Jerozolimie. Są ofiary, zamachowiec zastrzelony przez policję

To drugi atak w Jerozolimie w ciągu czterech dni. Miał on miejsce w pobliżu jednej z bram do kompleksu meczetu Al-Aksa, trzeciego najświętszego miejsca dla islamu.

Śmiertelną ofiarą ataku jest młody mieszkaniec Jerozolimy, który w 2017 roku przeniósł się z RPA do Izraela. Był on spadochroniarzem-ochotnikiem w Izraelskich Siłach Obronnych i przewodnikiem miejskim.

Hamas zidentyfikował zamachowca jako jednego ze swoich przywódców we wschodniej Jerozolimie. To 42-letni bojownik Hamasu, nauczyciel w szkole średniej. Grupa nie wzięła jednak odpowiedzialności za strzelaninę.