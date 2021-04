Izba Dyscyplinarna odmówiła wyrażenia zgody na zatrzymanie sędziego Igora Tulei. "Walka o naprawdę wolne sądy trwa"

- Przypomnę, że pierwsza decyzja Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej również nie wyrażała zgody, w związku z czym wniesiono zażalenie. Myślę, że podobnie będzie w tej sytuacji procedowane, jeżeli po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem zostanie podjęta decyzja co do wywiedzenia środka zaskarżenia – mówił cytowany przez portal.

- Pamiętajmy, że kiedy był uchylany immunitet, to też w pierwszej instancji Izba Dyscyplinarna nie uchyliła go i na skutek zażalenia prokuratury w drugiej instancji Izba Dyscyplinarna już ten immunitet uchyliła – mówił w czwartek wieczorem sędzia Tuleya zaraz po ogłoszeniu orzeczenia. - Ciekawe, jakie jest uzasadnienie postanowienia ale to trzeba poczekać na obrońców i ich komentarze– dodał.

- Jeszcze raz dziękuję, przede wszystkim we własnym imieniu ale i w imieniu wszystkich sędziów, za wsparcie- dziękował. - To wszystko tak naprawdę dzięki państwu- mówił do zgromadzonych przed SN osób, które skandowały "Murem za Tuleyą". - Prawnicy, sędziowie bez wsparcia obywateli nic by nie zrobili, także jeszcze raz bardzo dziękuję- dodał.