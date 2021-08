IV fala koronawirusa. Minister zdrowia Adam Niedzielski: Poziom tysiąca zakażeń dziennie osiągniemy w drugiej części września

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w KPRM pytany był o ilość zakażeń koronawirusem i nadchodzącą IV falę pandemii.

– Nasze najnowsze prognozy, oczywiście cały czas zastrzegające, że są obarczone bardzo dużym ryzykiem, mówią o tym, że poziom tysiąca zakażeń dziennie osiągniemy dopiero w drugiej części września. Myślę, że poniżej tego poziomu prowadzenie dyskusji na temat obostrzeń jest po prostu bezprzedmiotowe – stwierdził.

Przypomniał, że wczoraj w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie epidemiczne przedłużające obecne regulacje dotyczące obostrzeń. – One są zdefiniowane identycznie, jak w trakcie wakacji. Zdecydowaliśmy się na przedłużenie do końca września – dodał.

Niedzielski zaznaczył, że „jeżeli chodzi o to, co będzie działo się dalej, zależy to od rozwoju sytuacji epidemicznej”.