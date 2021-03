Islandia: erupcja wulkanu Fagradalsfjall, pierwsza od 800 lat. Niebo jest czerwone (VIDEO)

PILNE! Nauka w szkołach od 22 marca - jest nowe rozporządzenie. Teraz nowe obostrzenia, a co będzie po 11 kwietnia 2021? [20.03.2021]

Uczniowie będą kończyli rok szkolny 2020/2021 w szkołach? Zdaniem ministra edukacji Przemysława Czarnka jest to bardzo realne. I nie chodzi tylko o uroczystość zakończenia roku szkolnego i odbioru świadectw. Na razie jednak do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.